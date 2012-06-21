Сльози радості, квіти, поцілунки — саме так на плацу в Оршанці, що під Черкасами, зустрічали рідні й близькі 300 курсантів, які завершили тримісячне навчання в межах проекту «Нове обличчя кордону». Підготовлені по-новому, прикордонники пройшли, крім навчання за участю досвідчених інструкторів європейських країн, жорстке горнило добору. Претендентів на таку роботу, розповів перший заступник голови Держприкордонслужби України Василь Серватюк, було понад 3 тисячі осіб.
— Навчальний центр підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота в Оршанці має найкращі умови для підготовки новітніх фахівців, — розповів Василь Миколайович. — Уже за кілька днів хлопці й дівчата працюватимуть у пунктах пропуску «Бориспіль», «Жуляни» та «Краковець». А за кілька тижнів розпочнеться робота над новим прийомом охочих працювати в межах програми «Нове обличчя кордону».
Конкурсний добір проводили й розпочнуть на новому етапі серед військовослужбовців Державної прикордонної служби України і цивільних. Партнерами нинішнього етапу проекту виступили Посольство США в Україні та Міжнародна організація з міграції. Для переможців конкурсу створено належний рівень мотивації служби. Зокрема, грошове забезпечення молодшого персоналу на сьогодні становитиме близько 9 тисяч гривень на місяць. Також передбачено подальше кар’єрне зростання, професійну підготовку за міжнародними стандартами та сучасне екіпірування.
Упровадження проекту «Нове обличчя кордону» в межах системного реформування Держприкордонслужби передбачає створення підрозділів нового формату, які забезпечать високий рівень довіри громадськості, викоренення корупції й високі стандарти діяльності, що відповідають європейським нормам. Зокрема реалізація нинішнього етапу стане платформою для подальшого реформування ще 7 підрозділів, персонал яких виконує завдання на кордоні з Польщею і в міжнародних аеропортах.