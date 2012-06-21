На Черкащині, як і в інших регіонах України, стартував осінній призов до лав Збройних сил. Майже 700 чоловіків мають заступити на службу до підрозділів Збройних сил України. Вже через кілька днів на строкову службу проводжатимуть перших 200 призовників. Про це повідомив на прес-конференції обласний військовий комісар Євген Курбет.
Більшість осінніх строковиків нестимуть службу у лавах Збройних сил України, близько 200 осіб — у Нацгвардії, майже сотня — у державній прикордонній службі, до 50 — у державній спеціальній службі транспорту. До виконання завдань в районі проведення Операції об’єднаних сил строковиків не залучатимуть, наголосив обласний комісар. Вони нестимуть службу у навчальних військових частинах, частинах забезпечення, а також пунктах постійної дислокації бойових частин, які залучені до ООС.
Як зауважив Євген Курбет, явка до призовних дільниць зокрема на Черкащині не задовільна. Це пов’язано насамперед з трудовою міграцією населення. Адже велика кількість юнаків працює зараз в інших країнах. Нині жоден район не готовий на сто відсотків до виконання поставленого завдання. Кращі результати мають Звенигородський та Чигиринський райони. Тут майже 70 % призовників уже пройшли медкомісію та отримали повістки. Інші райони спрацювали на рівні 50 %. Серед відстаючих — Монастирищенський та Черкаський райони.
Він додав, що за ухилення від призову передбачена як кримінальна, так і адміністративна відповідальність. Щороку кількість юнаків, які не з'являються на призовні дільниці, збільшується.
Цьогоріч майже 600 черкащан вже вирішили заступити на військову службу до Збройних сил України за контрактом. Це близько 60 % від планового завдання області.
Водночас на Черкащині на припиняється бойова підготовка резервістів. Так, понад 700 резервістів за різними спеціальностями пройшли навчальні збори. Вони проходили як у бойових частинах, так і підрозділах корпусу резерву.