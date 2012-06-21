Всього таких країн 30: це усі члени Європейського Союзу, крім Великобританії та Ірландії, а також чотири шенгенські держави за межами ЄС: Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн.
Безвізовими стануть також європейські карликові держави (Монако та Ватикан).
Країни, що не входять до Шенгенської зони, з 11 червня також будуть пускати українців без віз.
Це Болгарія, Румунія, Хорватія та Кіпр.
Перелік країн, у які українці зможуть їздити без віз:
Австрія,
Бельгія,
Болгарія,
Угорщина,
Німеччина,
Греція,
Данія,
Ісландія,
Іспанія,
Італія,
Кіпр,
Латвія,
Литва,
Ліхтенштейн,
Люксембург,
Мальта,
Нідерланди,
Норвегія,
Польща,
Португалія,
Румунія,
Словаччина,
Словенія,
Фінляндія,
Франція,
Хорватія,
Чехія,
Швейцарія,
Швеція,
Естонія.