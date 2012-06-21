Лікарі назвали список аналізів, які повинні щорічно здавати і чоловіки, і жінки. Вони допомагають швидше виявити небезпечні хвороби, а також до яких лікарів слід звернутися хоча б раз на рік.
Загальний аналіз крові
Нині в поліклініках можна одночасно зробити загальний біохімічний аналіз крові. Перший допоможе виявити рівень холестерину в крові. Якщо ви впевнені, що він може бути підвищений лише у людей похилого віку або у людей з ожирінням, то ви дуже помиляєтеся. Рівень холестерину буває високим і у 20-річних юнаків і дівчат. Другий аналіз покаже, як працюють ваші нирки і печінка.
Візит до стоматолога
Цей огляд потрібно робити щорічно або хоча б раз на півроку, якщо у вас є проблеми з зубами. Кровоточивість ясен, неправильний ріст зубів мудрості і навіть банальний карієс можуть стати першими симптомами дуже серйозних проблем.
Флюрографія
Цю процедуру лікарі самі призначають щороку. «Рентген легенів», як його ще називають, може визначити наявність злоякісних пухлин або туберкульозу. Навіть, якщо ви не відчуваєте нездужання, перевірити органи дихання все одно потрібно.
ЕКГ
Наше серце потребує постійного контролю. ЕКГ допоможе визначити, в якому стані воно знаходиться, і виключить всі ризики. Іноді це п'ятихвилинне обстеження може врятувати життя і виявити хворобу на ранніх стадіях.
Обстеження статевих органів
Жінкам слід обстежитися у мамолога та гінеколога, а також здавати кров на гормони. Чоловікам потрібно відвідати свого лікаря – уролога.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»