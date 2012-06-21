Відкрити в місті Щастя на Луганщині спеціалізовану кімнату вдалося завдяки допомозі представників Програми розвитку ООН та громадської організації «Молоді міцні лави». Тепер тут професійні психологи зможуть у комфортабельних умовах не тільки надавати психологічну допомогу дітям, а й проводити різноманітні заняття або факультативи з підлітками.
Як відомо, «зелена кімната» — це сучасна ефективна форма роботи із хлопчиками й дівчатками, надання соціально-психологічної та правової допомоги дітям вразливих категорій, тим, які потерпіли від злочинних посягань або стали свідками злочину.
Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Луганській області, відкриття кімнати дуже важливе для всіх співробітників відділення поліції №1. Керівництво Головного управління та Новоайдарського відділу поліції висловило щиру вдячність усім, хто вклав у цю добру справу частинку душі. Воно запевнило в подальшій плідній співпраці у забезпеченні правопорядку на території м. Щастя й проведенні превентивних заходів серед неповнолітніх.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»