Космічне агентство NASA спостерігає за гігантським астероїдом, який наближається до Землі. Камінь отримав назву 2020 YE5, і зараз він пролітає повз Марс.

Астероїд виявиться досить близько до нашої планети, тому його класифікували як «потенційно небезпечний». Довжина каменю становить 23 метри, що можна порівняти з розмірами синього кита. За даними космічного агентства, він наблизиться до Землі в п'ятницю, 22 січня.

Астероїд рухається зі швидкістю 10,5 км/с або 37,8 тис. км/год, що за космічними мірками досить багато. На такій швидкості він міг би легко зробити повний оберт навколо Землі всього за годину. Для порівняння, Місяць робить повний оберт навколо Землі за 28 днів. Спостереження NASA показують, що астероїд наблизиться до Землі, як Місяць. Це відповідає відстані в приблизно 384 тисяч кілометрів.

Фахівці виключають ймовірність зіткнення астероїда з Землею. Однак якби він все-таки зіткнувся з нашою планетою, то мав би приблизно такий же вплив, як і Челябінський метеорит. При цьому вчені мають намір використовувати наближення астероїда до Землі для його подальшого вивчення.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»