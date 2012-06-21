10 вересня 2018 року комета 21P Джакобіні-Ціннера (21P Giacobini-Zinner) пройде перигелій * в 151,5 млн км (1.013 а.о.) від Сонця і підійде максимально близько до Землі, на відстань 58,6 млн км ( Марс підходив 31.07.2018 трохи ближче - 57,6 млн км).
Закінчилося астрономічне літо, яке подарувало любителям астрономії багато важливих астрономічних подій: затемнення Місяця і Сонця, велике протистояння Марса, найзнаменитіший зорепад Персеїди, спостереження нічних сріблястих хмар, а перед початком астрономічної осені нас чекає ще один подарунок – спостереження комети! Тільки потрібно обов'язково озброїтися біноклем або будь-яким телескопом, так як комета видну на межі видимості неозброєним оком, її блиск у вересні близько + 7m зоряної величини.
Зараз комета досить яскрава для спостережень з північної півкулі. Тут її видно протягом усієї ночі високо над горизонтом, в північно-східній частині неба. Перший тиждень вересня комета проходить недалеко від яскравої зірки Капела в сузір'ї Візник, що значно полегшує її пошук.
З кінця серпня до початку листопада 2018 року комета 21P Джакобіні-Ціннера переміщається в сузір'ях Жираф, Персей, Візник, Близнюки, Оріон, Єдиноріг і Великий Пес. У вересні її блиск зростає з +7,6 до + 7,1m зоряної величини. 10-11 вересня 2018 року комета пройде перигелій і зблизиться із Землею, досягнувши максимального блиску близько + 6,5m зоряної величини.
Весь вересень місяць комету 21Р / Джакобіні-Ціннера видно в другій половині ночі, її видно для спостережень у бінокль і телескоп, за умови чіткої, безхмарної погоди. З жовтня її вона буде добре видно вранці. Видимість комети на широті 56 градусів припиниться в середині листопада, блиск її зменшиться до величин на межі видимості в невеликі прилади.
* Перигелій – найближча до Сонця точка орбіти планети, комети або іншого тіла в Сонячній системі.
комета Джакобіні-Циннера
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»