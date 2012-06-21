До Землі 25 жовтня наблизиться великий астероїд. Про це йдеться в повідомленні Центру дослідження навколоземних об'єктів NASA (CNEOS). Центр проводить спостереження за потенційно небезпечними для Землі астероїдами.
Діаметр астероїда, який отримав назву 162082 (1998 HL1), становить від 440 м до 990 м. Таким чином, він виявився більшим за найвищу споруду на Землі – хмарочоса «Бурдж-Халіфа» в Дубаї. Його висота становить 828 метрів.
Астероїд промчить повз нашу планету на відстані 6,2 млн км зі швидкістю 11,2 км / c.
Астрономи вважають, що астероїд не представляє небезпеки для Землі, тому що він пройде занадто далеко. Потенційно небезпечним вважається об'єкт, що проходить на відстані менше радіуса орбіти Місяця – приблизно 384 тис. км.
При цьому ймовірність зіткнення відкритих на сьогоднішній день великих астероїдів із Землею досить маленька. Але за об'єктами продовжують пильно стежити, враховуючи потенційну шкоду, який вони можуть принести планеті. Астрономи кажуть, що тіла діаметром від 100 м гарантовано долітають до поверхні Землі, вони не згоряють повністю в атмосфері Землі на відміну від більш дрібних астероїдів.
За оцінками фахівців, якщо Земля зіткнеться з астероїдом від 1,5 км у поперечнику, на планеті настане глобальна катастрофа. Якщо астероїд влучить у сушу, то від ударної хвилі буде повністю стерта з лиця Землі область або штат. В атмосферу підніметься стільки пилу і уламків, що вони вкриють все пиловою завісою і на кілька років запанує ядерна зима, кажуть експерти.
Астрономи з нетерпінням чекають 13 квітня 2029 року. В цей день знаменитий астероїд Апофіс діаметром близько 350 метрів пролетить на відстані від Землі всього лише в 32 тис. км. Це відстань геостаціонарних супутників. Його буде видно неозброєним оком. Це дуже небезпечно для усіх нас, кажуть вчені.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»