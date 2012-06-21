Вперше про комету Івамото заговорили в кінці минулого року, її назвали «мандрівником» з поясу Койпера. Небесне тіло вже відвідувало Сонячну систему, але це було приблизно в 649 році нашої ери.
Астроном-любитель Майкл Ягер розповів, що до Землі наблизилася комета Івамото з поясу Койпера. Небесне тіло проникне у внутрішню частину Сонячної системи 12 і 13 лютого. Комета буде проходити в 45 мільйонах кілометрів від Землі.
Астрономи вже заявили, що наближення комети Івамото до Землі є важливою подією. Сам Ягер спостерігав за рухом небесного тіла з обсерваторії в Австралії. Йому вдалося зняти момент, коли комета перетинала небесний екватор.
Дослідник також встановив, що комета Івамото буде проходити через сузір'я Діви. Наступного разу наближення небесного об'єкта до Землі може статися лише в 3 390 році. Експерти закликають конспірологів не починати прогнозувати кінець світу та інші події. За словами фахівців, комета не принесе Землі і людства шкоди. Вчені отримають можливість ближче розглянути «мандрівницю» з пояса Койпера, але приводів для паніки немає.
ДОВІДКА "УК"
Комету виявив у грудні 2018 японський астрономом-любитель Масаюкі Івамото, ця комета-мандрівниця з-за пояса Койпера, який у 5 разів далі від Сонця, ніж Плутон.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»