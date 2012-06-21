Упродовж минулої доби в Україні зареєстровано 588 нових випадків COVID-19, серед них 38 — діти, 103 — медичні працівники. Було проведено 14301 тестів, з них 10563 — ПЛР-тестування, 3738 — ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 141 особу. Зафіксовано летальних випадків — 12. 602 пацієнти одужали.
За останню добу найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано у Львівській області — 85, Києві — 77, Житомирській області — 53.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 25411 людей, з них 1829 — діти, 4888 — медичні працівники. Одужало 11042 осіб. Померло — 747 осіб.
Сьогодні, з одного боку, маємо рекордну кількість тих, хто одужав від коронавірусу, а з іншого — антирекорд за кількістю нових випадків зараження.
«Коли відбувалися етапи пом’якшення карантину, було розуміння, що може бути певне збільшення кількості заражень. МОЗ повністю контролює ситуацію, проводить повний епідеміологічний аналіз кожного випадку, збільшує кількість тестувань. Водночас, хочу звернутися до українців — пом’якшення карантину чітко регламентує протиепідеміологічні заходи, зокрема користування засобами індивідуального захисту, антисептиками, дотримання соціальної дистанції. Дотримуйтеся їх, аби унеможливлювати зараження», — закликав Максим Степанов.
Він попередив, якщо збільшуватиметься кількість заражень, МОЗ вдаватиметься до додаткових обмежувальних заходів.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»