31 липня до вітчизняного МЗС було викликано тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні Ласло Папа. Угорському дипломатові було висловлено рішучий протест у зв’язку з недружніми кроками офіційного Будапешта стосовно України та наголошено на необхідності припинення дій, які негативно впливають на двосторонні відносини. Про це йдеться в коментарі нашого МЗС щодо антиукраїнських висловлювань керівництва Угорщини.
Зокрема наголошено на неприйнятності останніх заяв прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо євроінтеграційних і євроатлантичних прагнень України, які, мовляв, істотно дисонують із політикою Європейського Союзу. Тобто позиція Угорщини значною мірою віддзеркалює ставлення до нас північно-східної країни-агресора.
Угорському дипломатові вручили ноту з вимогою надання офіційних роз’яснень у зв’язку з рішенням уряду Угорщини створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну, оскільки до компетенції уповноваженого належить частина суверенної території України.
Попри конструктивний підхід української сторони щодо розв’язання наявних проблемних питань, останні дії Угорщини свідчать про вибір конфронтації замість співпраці і пряме втручання у внутрішні справи України, наголошує прес-служба МЗС.