Це підприємство бюджетоутворююче для всієї Луганщини. Після тривалого простою воно виготовило перші тисячі тонн мінеральних добрив, і в листопаді колектив планує виробити 51 тисячу аміачної селітри.
«Мінеральні добрива, які виготовлятимуть тут, постачатимуть вітчизняним аграріям», — розповів глава правління підприємства Леонід Бугайов.
Перебої в роботі та вимушені зупинки виробництва почались на хімічних підприємствах «Азот» із квітня 2016 року. Внаслідок цього через брак оплати 7 березня 2017 року на заводи перестали постачати природний газ, який становить основу сировини азотних виробництв. Усі три заводи (ПАТ «Азот» на Черкащині, ЗАТ Сєверодонецьке об’єднання «Азот» і ПАТ «Рівнеазот») було зупинено, почав зростати борг із заробітної плати, а вітчизняні мінеральні добрива на українському ринку замінив імпортований товар з країни-агресора.
Зупинка виробництв загрожувала не лише українській хімічній галузі й тисячам працівників азотних заводів, а й могла призвести до екологічної катастрофи. Крім того, простій заводів спричинив параліч роботи компаній, що більшою мірою працювали за рахунок підприємств із виробництва мінеральних добрив, — від логістичних фірм і ремонтних бригад до енергопостачальних компаній.
На сєверодонецькому «Азоті» ще є проблеми з підвезенням сировини та генерацією електроенергії, але над їх розв’язанням активно працюють. Важливо погасити заборгованість із заробітної плати. Керівництво підприємства повідомило лише про старт виробництва, питання виплат заробітних плат досі не вирішено. Але ця справа перебуває на контролі Федерації профспілок Луганської області та первинної профспілки підприємства.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»