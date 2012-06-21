Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Люди доброї волі й надалі активно допомагають медикам, лікувальним закладам Тернопільщини в нагальних потребах у подоланні коронавірусної інфекції. Днями заклади охорони здоров’я області отримали від мережі торгівельних центрів 90 тисяч медичних масок, а також 2750 захисних комбінезонів багаторазового використання та тисячу окулярів.
Ігор Вітенько й Іван Тарн уже неодноразово привозили на Тернопілля медичне обладнання. Пан Ігор походить з цього краю, але вже два десятиріччя живе в Бельгії й переймається проблемами рідної землі. Ось і зараз доброчинці подбали для медичних закладів області про дев’ять сучасних наркозно-дихальних апаратів європейського виробництва. Ці пристрої слугують для проведення інгаляційної анестезії як у дорослих пацієнтів, так і в дітей, а також штучної вентиляції легень. Їх можна використовувати й під час хірургічних втручань.
За інформацією пресслужби облдержадміністрації, з благодійниками Ігорем Вітеньком та Іваном Тарном мав розмову очільник Тернопілля Володимир Труш. «Ми отримали обладнання експертного класу, яке мають лише деякі заклади охорони здоров’я України», — зокрема, зазначив під час цієї зустрічі голова обласної державної адміністрації.