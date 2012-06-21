Громади, які повірили в реформу децентралізації ще у 2015 році й одразу почали використовувати її нові можливості, реалізували вже тисячі інфраструктурних проектів і тепер беруться за комплексний розвиток територій. Про це заявив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, повідомляє його прес-служба.

Три роки тому Верховна Рада ухвалила закон про добровільне об’єднання територіальних громад, який дав змогу громадам консолідувати зусилля, отримувати нові повноваження й ресурси, використовувати їх для розвитку своїх територій, підвищення якості й доступності послуг на місцях. За цей час більшість місцевих рад долучилися до процесу об’єднання. А ті, хто об’єднався першим, справами вже довели спроможність формувати новий рівень якості життя на своїх територіях. Геннадій Зубко нагадав, що нині в нових умовах працюють 665 об’єднаних громад, до складу яких увійшло 3118 місцевих рад. Ще 40 об’єднаних громад, сформованих зі 163 сільських, селищних, міських рад, чекають на призначення перших виборів місцевих голів і депутатів. Процес об’єднання не зупиняється: на різних стадіях формування перебувають ще 50 ОТГ, і чи не щодня їх кількість зростає.

Віце-прем’єр переконаний, що об’єднані громади за цей час засвідчили чималі успіхи, достатні, щоб ті, хто ще вагається чи критикує реформу, переконалися: можливості, які вона надає, використовувати варто. «Недоліки в роботі об’єднаних громад є, але й не помітити разючих змін теж неможливо», — сказав Геннадій Зубко. Ці зміни відбуваються не завдяки рішенням і коштам згори, як це було раніше, а завдяки вмінню місцевих лідерів залучати й ефективно використовувати ресурси, користуватися своїми повноваженнями, завдяки готовності нести відповідальність за свої рішення та дії, вважає віце-прем’єр. І найголовніше — члени об’єднаних громад почали розуміти, що багато чого тепер залежить від їхньої думки й ініціативності. «А це те, заради чого реформа і починалася», — наголосив Геннадій Зубко.

Водночас він критично оцінив перебіг децентралізації в Київській обласній раді, яка навіть не затвердила перспективного плану об’єднання. «Попереджаю, що ніхто не чекатиме, коли на Київщині залишиться 10% «білих плям». Переходитимемо до адміністративного об’єднання», — застеріг урядовець. За його словами, об’єднання територіальних громад повільно просувається в Київській, Закарпатській та Одеській областях, які «мають свої особливості», бо там «не тільки дорога земля, а й інфраструктура, яка приносить додаткові податки». Так, наприклад, сільські голови на Київщині мають акцизний збір від пального та підакцизних товарів, що «дає їм змогу мати нормальний дохід, але не брати на себе відповідальності за соціальну інфраструктуру — школу, амбулаторію або лікарню».

Щодо Закарпаття, то там є спроможні громади, які хочуть об’єднатися, але етнічні меншини намагаються сформувати громади за національною ознакою. «Я поважаю принцип добровільності. Так, Закарпатська обладміністрація специфічна. Процес тут, можливо, буде відчутно складнішим, але ми це розуміємо більше, ніж Київську область, в якій і того не відбувається», — наголосив Геннадій Зубко.

Українська влада й міжнародні партнери дотримуються думки, що до дати проведення місцевих виборів 2020 року реформа має представити максимальну кількість об’єднаних громад. «Питання лише в тому, коли доведеться примусово об’єднувати ті громади, що залишилися: чи то після 2020 року, чи перед 2020-м. Бо не може бути такого, щоб одна громада мала ресурси, повноваження й відповідальність, а сусідня з нею залишалася на утриманні райдержадміністрації», — пояснив Геннадій Зубко.

Спеціальний посланник уряду ФРН з питань реформування управління і децентралізації Ґеорґ Мільбрадт переконаний: досягти показника 80—90% добровільного об’єднання громад — реальне завдання для України. «Важливо звести до мінімуму кількість проблемних місць, і якщо на карті їх залишиться 5% чи 10%, то не буде складно, як то кажуть, одним помахом завершити цю реформу. Але якщо «білих плям» буде 50%, то зіткнемося зі спротивом, і реформа не матиме успіху», — застеріг Ґеорґ Мільбрадт.