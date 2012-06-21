Новий механізм державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків презентував перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів. Проект спрямований на забезпечення доступу винахідників, новаторів, малих і середніх підприємств до спеціалізованих баз даних патентної інформації та навчальних матеріалів, а також зміцнення технологічного та інноваційного потенціалу таких користувачів.
Степан Кубів зазначив, що ініціатива передбачає організацію та проведення на конкурсних засадах підбору проектів, пов’язаних зі створенням і використанням винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності та подальшу державну підтримку їх комерційної реалізації.
«Проекти підбиратимуть на прозорому конкурсі із застосуванням платформи ProZorro. Це модель, коли реалізація соціально або ринково доцільного винаходу співфінансують держава та приватний інвестор. Цей механізм уже давно використовують у світі. В Ізраїлі, наприклад, така модель партнерства держави з винахідниками дала змогу істотно посилити стартап-рух і значно збільшила кількість інновацій та винаходів», — розповів Степан Кубів.
«Уже започатковано 71 національний проект та понад 600 центрів стимулювання інновацій у всьому світі. Ми переймаємо цей досвід і запроваджуємо моделі, адаптовані до українських реалій та потреб», — повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Михайло Тітарчук.
Реалізація пілотної ініціативи відбуватиметься у межах роботи центрів підтримки технологій та інновацій спільно Мінекономрозвитку та Державною інноваційною фінансово-кредитною установою. Конкурсний відбір проектів розпочнеться у вересні 2018 року і триватиме до 31 грудня 2019 року. Заплановано підібрати 30 проектів, обсяг фінансування становитиме 19,5 мільйона гривень, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Конкурсна комісія оцінюватиме новизну проектів, можливість упровадження, соціальну або ринкову доцільність, вид охоронного документа, ступені розроблення й термін упровадження винаходу. До критеріїв підбору належать наявність співінвестора (обов’язково), а також оцінка команди проекту, ринку, перспективності проекту, патентної чистоти, терміну впровадження.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»