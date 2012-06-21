Відучора розпочато виплати одноразової грошової допомоги у розмірі 1000 гривень. На це уряд спрямував 10,6 мільярда гривень. Таку допомогу виплачують тим пенсіонери, розмір пенсії яких менше п’яти тисяч гривень, та громадянам, які одержують державну соціальну допомогу у зв’язку з інвалідністю та за віком замість пенсії.
«Уряд виконує свої зобов’язання перед громадянами, які сьогодні найбільше потребують соціальної підтримки», - цитує пресслужба Міністерства соціальної політики слова міністра Марини Лазебної. Грошову допомогу близько 7 мільйонам громадян, які отримують пенсії та державну соціальну допомогу на рахунки у банках, обіцяють виплатити не пізніше, ніж сьогодні, 24 квітня. Громадянам, котрі отримують відповідні виплати через пошту, листоноші доставлять гроші додому впродовж п’яти календарних днів з дня надходження коштів.
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«Урядового кур’єра»