З резервного фонду державного бюджету уряд спрямував додатково 3,5 мільярда гривень для невідкладного ремонту доріг місцевого значення. За ці кошти буде відремонтовано критичні ділянки доріг для підвищення безпеки жителів та логістики Сил оборони. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко:

«Кошти буде спрямовано на конкретні ділянки, де це найбільш критично, — зазначила очільниця уряду. — Для людей це питання безпеки та швидшого доступу до лікарень, пологових, шкіл. Для наших Сил оборони — питання евакуації, логістики і забезпечення підрозділів».

Кошти надають на умовах співфінансування з місцевими бюджетами, їх буде розподілено між усіма регіонами, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Фінансування передбачено для виконання невідкладних першочергових робіт у 23 областях. Ідеться про дороги, які мають важливе значення для забезпечення потреб Сил оборони, евакуації населення та безперервної роботи логістичних маршрутів держави.

«В умовах війни місцеві дороги — це частина стійкості країни. Вони потрібні для роботи громад, евакуації людей, перевезення гуманітарних вантажів, забезпечення оборонних потреб та стабільної логістики. Спрямовані кошти дадуть змогу областям оперативно провести першочергові роботи на тих ділянках, де це найбільш необхідно», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.

Рішення дасть змогу провести поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг місцевого значення, посилити транспортну доступність громад, підтримати роботу критично важливих маршрутів і забезпечити стабільне сполучення в регіонах, повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.