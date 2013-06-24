Уряд спрямовує додаткові 10,8 млрд грн на закупівлю та виробництво озброєння. Кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та направити на потреби оборони. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. 9 млрд грн підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 млрд грн — на розвиток українського ОПК: масштабування виробництва та швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою. Ці кошти накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей.

«Усі внутрішні ресурси спрямовуємо на підтримку Сил оборони, — зазначила очільниця уряду. — Українські військові та зброярі разом здійснюють справжню технологічну революцію, яку визнають і союзники, і ворог. Уряд робить усе можливе, щоб підтримувати ці зміни та допомагати оперативно масштабувати нові технології», повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.