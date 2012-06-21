Публічна акціонерна компанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в період новорічних і різдвяних свят призначила сім додаткових потягів, повідомила прес-служба компанії.
Зокрема, в період з 22 грудня 2017 року по 7 січня 2018 року курсуватимуть такі додаткові поїзди:
♦ № 191/192 Київ — Львів, що відправлятиметься з Києва 28, 29, 30, 31 грудня, 2, 5, 6 січня, а в зворотному напрямку — 28, 29, 30 грудня та 1, 2 січня;
♦ № 197/198 Київ — Ковель, відправлення зі столиці 29, 31 грудня, 5, 6 січня, з Ковеля — 29 грудня, 1, 5, 7 січня;
♦ № 177/177 Київ — Хмельницький, відправлення зі столиці 23, 25, 30, 31 грудня, з Хмельницького — 23, 25, 30, 31 грудня;
♦ № 223/224 Київ — Одеса, відправлення зі столиці 30, 31 грудня, з Одеси — 30 грудня та 1 січня;
♦ № 179/179 Київ — Дніпро, відправлення зі столиці 28, 29, 30, 31 грудня, 1 січня, а з Дніпра — 28, 29, 30 грудня та 1 січня;
♦ № 63/64 Дніпро — Севастополь, відправлення з Дніпра 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6 січня, назад — 25, 27, 29, 31 грудня та 3, 5, 7 січня;
♦ № 258/258 Одеса — Львів, відправлення з Одеси 22—30 грудня і 1-5, 7 січня, назад — 23—31 грудня, 2—6 січня.
Продаж квитків на ці поїзди відкрито на офіційному онлайн-сервісі Укрзалізниці з продажу і бронювання квитків booking.uz.gov.ua, а також в залізничних касах. Точний графік дат і часу відправлення та прибуття поїздів можна подивитися на вищезгаданому онлайн-сервісі компанії.