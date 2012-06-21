Рівненський обласний краєзнавчий музей стає інтерактивним. Тут проводять нічні екскурсії, а тепер до зустрічей з відвідувачами долучився й директор. «Усе для того, щоб повернути відвідувачів до музею, — каже директор музею експерт Українського культурного фонду Олександр Булига. — Перша екскурсія у новому форматі — 26 січня, далі зустрічатимемося щомісяця. Покажемо наші експонати, поговоримо про здобутки і проблеми музею, можливо, разом знайдемо їх розв’язання. А найдопитливіший екскурсант отримає сувенір».
До речі, нічна екскурсія «В гостях у князя Любомирського», який володів Рівним і збудував тут чоловічу гімназію, захоплює. А ще музейники започаткували фольклорно-етнографічне свято «Музейні гостини», що у травні збирають народних умільців з усієї України. Саме вони відкрили землякам Надію Косміаді, батько якої художник Георгій Косміаді жив і працював у Рівному до 1939 року. Пані Надія повернула місту юності мистецьку спадщину батька і повернулася сама, відкривши навпроти обласного краєзнавчого музею картинну галерею Косміаді.
А нещодавно музей поповнився експонатами завдяки обласному управлінню Служби безпеки України. 1000 предметів старовини, що мають культурну цінність, передали до його колекції. Їх було конфісковано в дохід держави в чорних колекціонерів. Отож директорська екскурсія сфокусує увагу на старовинному мечі ХІV—ХV століть, колекції монет різних номіналів, побутових речах, окремі з яких належать до VII тисячоліття до нашої ери.