За останні десять років світ дуже змінився. Сучасні люди звикли отримувати послуги на світловій швидкості: миттєве фото від знайомих або родичів у месенджері, фільм з інтернету в HD-якості за хвилину, гарячий гамбургер в Mcdonalds одразу після замовлення.
Але держава не встигає за цими швидкостями і змінами. Вона по-старому пропонує громадянам незручні послуги, працює з паперами, довідками та витягами, котрі треба розносити кабінетами чиновників. А ті послуги, які можна отримати онлайн, хаотично розкидані на адміністративних порталах, і навіть досвідчений користувач не одразу збагне, де і як можна оформити.
Портал «Дія» – це перший крок до цифровізації хаосу, що виник у спілкуванні держави та громадянина.
Сервіс державних послуг, з яким зручно
Фахівці українського веб-розробника Business Site повідомили, що держава активно консультується з вітчизняними IT-фахівцями щодо створення єдиного зручного додатку державних послуг. Він працюватиме на порталі diia.gov.ua та буде включати:
♦ 100% державних послуг до 2024 року;
♦ 20% автоматичних послуг без підключення фахівця;
♦ єдину форму для отримання будь якого пакету послуг.
«Для доступу до свого кабінету треба мати лише електронний підпис, BankID або MobileID. Цифровий підпис уже зараз можна безоплатно отримати у АЦСК Податкової служби або Приватбанку», – додали експерти веб-студії Business Site.
Для кого створюється «Дія»
Портал буде корисний:
♦ громадянам – допомога при народженні дитини, перерахунок пенсії, реєстрація земельної ділянки чи шлюбу, здоров’я, освіта, страхування, безпека;
♦ бізнесу – реєстрація чи припинення ФОП, дозволи, довідки.
Як стати частиною «Дії» вже сьогодні
Незважаючи на те, що повноцінно система має запрацювати лише у 2024 році, вже зараз ви можете приєднатися до її тестування та вдосконалення. У 2020 році буде запущено кілька перших сервісів, якими можна скористатися та оцінити їхні зручність, якість, швидкість. Усі відгуки розробники будуть обробляти та втілювати у життя більш затребувані функції.
Заходь на plan.diia.gov.ua та приєднуйся до команди бета-тестувальників сервісу!