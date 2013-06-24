Президент України прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів іноземних держав: Алжиру — Ахмеда Уаіла, Філіппін — Алана Денієги, Австралії — Джеффа Бована, Молдови — Віктора Кіріле.

Володимир Зеленський привітав послів із початком дипломатичної місії в нашій країні й подякував за підтримку України та її незалежності.

«Обговорили війну росії проти України й захист наших людей та ситуацію на Близькому Сході і в регіоні Затоки. Партнери відзначають важливість нашої безпекової місії та співпраці з країнами, що зараз під ударами іранського режиму. Наша мета абсолютно чітка: маємо всюди додавати безпеки й робити все можливе, щоб закінчити війну та гарантувати надійний захист», — зазначив Президент.

Окремо з Послом Алжиру говорили про поглиблення партнерства. Україна зацікавлена в тому, щоб розширювати співпрацю в енергетичній галузі. Також приділили увагу важливій ролі нашої країни в гарантуванні продовольчої безпеки для Алжиру.

«Раді вітати вас в Україні. Ми маємо вагомий товарообіг між нашими країнами за 2025 рік, навіть під час війни. І хочемо, щоб цей рівень збільшувався», — зазначив глава держави в розмові з Ахмедом Уаілом.

Послу Філіппін Президент подякував за принципову позицію його країни щодо підтримки України в боротьбі проти російської агресії.

«Найкращі побажання вашому Президентові. Я пам’ятаю свою зустріч із ним у 2024 році й наш візит до вашої чудової країни. У нас була дуже хороша розмова. І ми готові вітати його в Україні», — сказав Володимир Зеленський.

Алан Денієга відзначив символізм того, що вручення вірчих грамот відбулося в 34­ту річницю встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Зустрічаючись із Послом Австралії глава держави подякував австралійському уряду й народові за підтримку України від самого початку повномасштабної війни.

«Сподіваюся, що ми й надалі можемо на це розраховувати. Зокрема, на вашу військову допомогу. Вдячні за рішення щодо програми PURL, яка дуже важлива для захисту нашого неба, особливо протягом такої складної зими, як у нас була», — додав Володимир Зеленський.

З Послом Молдови обговорили головні пріоритети двосторонньої співпраці, євроінтеграцію України та Молдови і взаємну підтримку на цьому шляху.

Віктор Кіріле підкреслив, що на своїй посаді робитиме все для ще більшого зміцнення добросусідських відносин між країнами. Посол Молдови наголосив, що Україна — стратегічний партнер його держави.

«Дякую, що ви так високо оцінили роль України в безпеці та незалежності Молдови. І, звичайно, дуже важливий рух наших країн до Європейського Союзу. Сьогодні найважливіше — залишатися разом у час різних викликів», — наголосив глава держави.

