За 9 місяців 2018 року доходи місцевих бюджетів зросли на 25,0%, або на +32,7 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року та склали 167,6 млрд грн. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр-Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
Зокрема, податку на доходи фізичних осіб надійшло 98,1 млрд грн, що більше від надходжень січня-вересня минулого року на +26,1%. Із 12 регіонів, що мають темпи приросту ПДФО вищі за середній показник по Україні, 4 регіони забезпечили приріст понад 28%.
Плата за землю – 20,4 млрд грн. Із 19 регіонів, що забезпечили темп приросту плати за землю вище середнього по Україні (2,6%), більше 10% забезпечили 4 регіони.
Фактичні надходження єдиного податку – 20,2 млрд грн (зросли на +4,3 млрд грн, або на +26,8%).