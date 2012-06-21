Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Доходи від авіаційних пасажирських перевезень у 2020 році зменшаться на 314 млрд доларів і будуть удвічі меншими, ніж планувалося ще торік. Про це повідомляють світові авіаексперти з Міжнародної асоціації повітряного простору (IATA).
У цілому в світі через коронавірус припинили свою роботу 64 авіакомпанії, які виконують пасажирські перевезення. Угорська компанія Wizz Air заявила про те, що скорочує 19% свого штату. Йдеться про пілотів, бортпровідників, офісних працівників, вищий менеджмент.
Німецька Lufthansa оголосила, що тимчасово припиняє роботу свого лоукостера. Компанія Ryanair може не працювати більше, ніж півроку. Проте вище керівництво лоукостера заявило, що може собі таке дозволити, адже не має боргів та має добрі прибутки за попередні періоди активної роботи — до 4 млрд доларів.
У цілому, за інформацією IATA, європейські авіаперевізники мають можливості простоювати на землі та не виконувати різні пасажирські рейси два місяці, проте є й такі, які мають значно менший запас часу — до двох тижнів. Найдовше можуть собі таке дозволити компанії-лоукостери. Вони можуть не виконувати польоти від 4 до 6 місяців.