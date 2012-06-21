Середня номінальна заробітна плата в Україні в грудні становила 8777 гривень. Вона вища в 2,7 раза за показник мінімальної заробітної плати, встановленої у 2017 році. Ці дані оприлюднила Державна служба статистики, повідомивши, що порівняно з листопадом минулого року номінальна зарплата зросла на 17,4%.
«Зростання реальної заробітної плати в порівнянні грудень до грудня становило 18,9%, що перевищує показник річної інфляції та свідчить, що зростання доходів населення відбувається швидше за зростання цін», — йдеться в повідомленні відомства.
Також Держстат зазначає, що у виробничому розрізі зарплати, значно вищі за середні, отримували працівники підприємств промисловості, торгівлі, транспорту, ІТ, фінансової та страхової діяльності, науково-технічної сфери, сектору оборони. Освітяни мали в грудні в середньому 7166 гривень, а представники сфери охорони здоров’я — 6206 гривень. Найвищий показник середньої зарплати в грудні зафіксовано в Києві — 14035 гривень, найменший був у Кіровоградській області — 6798 гривень.