Вчені з'ясували, що дієта денінгерського ведмедя, який жив на території Європи мільйони років тому, була в основному з рослин – як і раціон його нащадків, вимерлих всього 15 тисяч років тому печерних ведмедів.
Наприкінці епохи плейстоцену (125-12 тисяч років тому) на території Європи водилося два види ведмедів: всеїдний бурий Ursus arctos і печерні ведмеді Ursus spelaeus, які не дожили до наших днів. Останні, на відміну від всеїдних бурих, харчувалися в основному рослинною їжею, але вчені досі погано уявляли, що спонукало їх до вегетаріанства; судити про це було складно головним чином через рідкість викопних решток предків цих ведмедів, таких як Ursus deningeri (денінгерского ведмедя).
Днями в Historical Biology вийшла стаття з описом дієти денінгерского ведмедя; група дослідників з Німеччини та Іспанії вивчила будову щелеп і зубів денінгерского ведмедя і встановила, що ці викопні рештки ведмедя, так само як і їхні нащадки – печерні ведмеді, харчувалися в основному рослинами. Комп'ютерне сканування останків денінгерского ведмедя дозволило віртуально очистити щелепи і зуби від бруду, не пошкодивши решток, і порівняти їх форму з формою щелеп і зубів печерних і сучасних ведмедів.
Ведмеді Ursus deningeri з'явилися як мінімум за 500 мільйонів років до печерних ведмедів, а значить, поділ на травоїдних і всеїдних серед європейських представників сімейства ведмежих також з'явилося на півтисячі мільйонів років раніше.