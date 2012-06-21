Співробітники Португальського інституту моря і атмосфери виловили біля берегів району Алграве доісторичний вид акули.
Виявлена португальськими дослідниками доісторична акула мешкала в Атлантичному океані ще 80 мільйонів років тому, тому вчені назвали знахідку «живою скам'янілістю».
У цього морського хижака 300 зубів, і він з давніх часів наводив страх на мореплавців. Довжина доісторичної акули становить 1,5 метра, при цьому її рухи нагадують зміїні.
Плащеносні акули дуже мало вивчені, так як живуть на великій глибині. Їх можна зловити в Атлантичному океані, біля берегів Австралії, Нової Зеландії, Японії, повідомляє korrespondent.net.