Міністерство закордонних справ відзначає важливість представлення Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ) 9го проміжного звіту щодо порушень міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини, вчинених у ході повномасштабної війни росії проти України.
Звіт охоплює період з 1 грудня 2025 року по 31 травня 2026го і ґрунтується на матеріалах, зібраних під час трьох візитів представників БДІПЛ в Україну в першому півріччі 2026 року, дистанційного моніторингу, аналізу відкритих джерел, а також інформації, отриманій від свідків та постраждалих.
У звітному періоді БДІПЛ продовжив документування масштабних та системних порушень норм міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини, які вчиняє російська федерація.
У документі зафіксовано серед іншого такі основні елементи: продовження масштабних скоординованих ударів рф по густонаселених районах України, посилення атак на залізницю, портову інфраструктуру та цивільні судна; систематичні атаки рф на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури України, зокрема впродовж зимових місяців; кількість жертв серед цивільних українців унаслідок російських атак зросла на 45% порівняно з аналогічним періодом 2025 року; критична гуманітарна ситуація на прифронтових територіях України, зокрема на тимчасово окупованих територіях.
Особливо тяжка ситуація у прифронтових громадах Херсонської області; атаки рф, що тривають, спрямовані на перешкоджання здійсненню гуманітарних операцій і призвели до жертв та поранених серед гуманітарних працівників, а також повторні удари по рятувальниках, які першими прибувають на місця атак.
Зафіксовано можливе використання російськими військовими цивільних як живого щита та навмисне ураження цивільних українців дронами; триває практика рф із свавільного затримання, насильницького викрадення та незаконного утримання цивільних громадян України, зокрема для використання їх як заручників під час обмінів; широке та систематичне застосування катувань та інших форм жорстокого поводження до військовополонених та цивільних громадян України, що може становити злочини проти людяності; систематичне вчинення сексуального насильства щодо громадян України — військовополонених та цивільних, яких утримують на території рф і тимчасово окупованій території України.
Інший важливий елемент звіту — підтвердження цілеспрямованих спроб державиагресора змінити статус і характер тимчасово окупованих територій шляхом примусової паспортизації, русифікації та мілітаризації освіти, примусового призову, придушення незгоди і незаконних судових процесів, а також переслідування цивільних, зокрема кримських татар. Окремо зафіксовано вербування росією дітей для збирання розвідувальної інформації, шпигунства і диверсій.
МЗС підкреслює, що зафіксовані у звіті характер, масштаб та систематичність злочинів російської федерації демонструють серед іншого, що дії кремля ґрунтуються на розпалюванні в російському суспільстві ненависті та ворожнечі проти народу України, що призводить до свідомого порушення норм міжнародного гуманітарного права та вчинення актів надзвичайної жорстокості російськими представниками проти громадян України.
«Підтримуємо висновки БДІПЛ, що масштаб та характер ударів рф по критичній інфраструктурі свідчать про намір порушити функціонування національної енергетичної системи, а не вразити окремі військові цілі.
У цьому зв’язку закликаємо міжнародну спільноту до посилення тиску на російську федерацію задля примусу її до припинення війни та відновлення справедливого сталого миру в Україні з повагою до Статуту ООН та Гельсінського заключного акта. Важливо продовжити спільну роботу задля практичного притягнення державиагресора та російських злочинців до відповідальності.
Міністерство закордонних справ України висловлює вдячність БДІПЛ, свідкам і постраждалим, які надали свідчення, а також українським державним органам і громадським організаціям, що сприяли підготовці звіту. Наголошуємо на важливості забезпечення подальшого внеску ОБСЄ в документування злочинів росії в ході війни проти України», — йдеться в коментарі МЗС.