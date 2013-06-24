Міністерство закордонних справ відзначає важливість представлення Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ) 9­го проміжного звіту щодо порушень міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини, вчинених у ході повномасштабної війни росії проти України.

Звіт охоплює період з 1 грудня 2025 року по 31 травня 2026­го і ґрунтується на матеріалах, зібраних під час трьох візитів представників БДІПЛ в Україну в першому півріччі 2026 року, дистанційного моніторингу, аналізу відкритих джерел, а також інформації, отриманій від свідків та постраждалих.

У звітному періоді БДІПЛ продовжив документування масштабних та системних порушень норм міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини, які вчиняє російська федерація.

У документі зафіксовано серед іншого такі основні елементи: продовження масштабних скоординованих ударів рф по густонаселених районах України, посилення атак на залізницю, портову інфраструктуру та цивільні судна; систематичні атаки рф на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури України, зокрема впродовж зимових місяців; кількість жертв серед цивільних українців унаслідок російських атак зросла на 45% порівняно з аналогічним періодом 2025 року; критична гуманітарна ситуація на прифронтових територіях України, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

Особливо тяжка ситуація у прифронтових громадах Херсонської області; атаки рф, що тривають, спрямовані на перешкоджання здійсненню гуманітарних операцій і призвели до жертв та поранених серед гуманітарних працівників, а також повторні удари по рятувальниках, які першими прибувають на місця атак.

Зафіксовано можливе використання російськими військовими цивільних як живого щита та навмисне ураження цивільних українців дронами; триває практика рф із свавільного затримання, насильницького викрадення та незаконного утримання цивільних громадян України, зокрема для використання їх як заручників під час обмінів; широке та систематичне застосування катувань та інших форм жорстокого поводження до військовополонених та цивільних громадян України, що може становити злочини проти людяності; систематичне вчинення сексуального насильства щодо громадян України — військовополонених та цивільних, яких утримують на території рф і тимчасово окупованій території України.

Інший важливий елемент звіту — підтвердження цілеспрямованих спроб держави­агресора змінити статус і характер тимчасово окупованих територій шляхом примусової паспортизації, русифікації та мілітаризації освіти, примусового призову, придушення незгоди і незаконних судових процесів, а також переслідування цивільних, зокрема кримських татар. Окремо зафіксовано вербування росією дітей для збирання розвідувальної інформації, шпигунства і диверсій.

МЗС підкреслює, що зафіксовані у звіті характер, масштаб та систематичність злочинів російської федерації демонструють серед іншого, що дії кремля ґрунтуються на розпалюванні в російському суспільстві ненависті та ворожнечі проти народу України, що призводить до свідомого порушення норм міжнародного гуманітарного права та вчинення актів надзвичайної жорстокості російськими представниками проти громадян України.