Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Після послаблення карантинних обмежень в Україні і дозволу з 11 травня відвідувати парки й ботсади на Закарпатті пожвавилося життя в об’єктах природоохорони та заповідних територіях.
Якщо ще в неділю знаменита Долина нарцисів, яка є одним із підрозділів Карпатського біосферного заповідника, була недоступною для відвідувачів, то тепер гості можуть насолоджуватися квітом і ароматами цих білосніжних рослин. Варто нагадати, що цей осередок нарцису вузьколистого, який тут росте у природних умовах на десятках гектарів, є унікальним у Європі. У інших регіонах континенту ця рослина вважається високогірною, і росте на висоті 1100-2000 метрів над рівнем моря. На Закарпатті ж її популяція розташована на висоті всього 180-200 метрів!
У ці дні Долина постала повністю розквітлою. При цьому відвідувачі мусять додержуватися діючих карантинних рекомендацій: бути в масках та зберігати півтораметрову дистанцію. При цьому адміністрація заповідника розмістила довідкову інформацію про норми поведінки під час екскурсій, забезпечила наявність дезинфікуючих засобів, регулярне прибирання тощо.
У перші два дні після зняття карантинних обмежень можливістю побачити гектари нарцисів у повному їх розквіті скористалися сотні туристів, що приїздять із різних районів Закарпаття, регіонів України. Працівники заповідника проводять ознайомлювальні екскурсії.
Відновлюється відвідування й інших природоохоронних територій. Так, знову відбуваються екскурсії до Синевирського озера й Реабілітаційного центру бурих ведмедів, що входять до Національного природного парку «Синевир». Тут дозволений вхід у масках чи респіраторах, групами не більше ніж по три особи.
Фото з цих дивовижних місць уже заповнюють соціальні мережі, збагачують сімейні альбоми.