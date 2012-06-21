З нагоди проведення Року Божого Слова в Україні, який торік відзначали у країні, Президент Петро Порошенко зустрівся із главами та представниками церков-учасниць Українського біблійного товариства.
Глава держави записав рядки у рукописну Біблію, до створення якої вже долучилися тисячі громадян з усієї України. Рукописну Біблію було внесено в Національний реєстр рекордів України і номіновано на світовий рекорд. Заплановано, що загалом у переписуванні візьмуть участь близько 30 тисяч християн з усієї країни.
«Вітаю і дякую ініціативі, до якої сьогодні маю велику честь долучитися. Бо це також приверне увагу, і, можливо, хтось, побачивши сьогоднішню подію, знайде свою дорогу до Бога, хтось перед тим, як лягати спати, відкриє Біблію», — сподівається Петро Порошенко.
Він вважає, що Європа без християнської України не відбудеться і буде неповноцінною. «Ми йдемо до Євросоюзу не як прохачі, а повертаємося в європейську родину народів. Але дуже важливо, звідки ми йдемо. Ми йдемо від російського ярма, від Росії, де зараз закривають баптистські академії, забороняють адвентистів, чинять перешкоди нашій церкві. Російські окупаційні війська розстрілюють пастирів, які приймають мученицьку смерть. Нам з ними не по дорозі, — цитує департамент прес-служби АП слова Петра Порошенка. — Україна створює свій духовний фундамент, який аж ніяк не менш важливий, ніж Акт про державну незалежність, бо це акт духовної незалежності нашої держави».
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«Урядового кур’єра»