Нині в розробці знаходиться спільний проєкт «Створення агротуристичного кластеру «Сіверський Донець».
«У рамках Східного хабу місцевого економічного розвитку Асоціації міст України ми приймаємо активну участь у розробці спільного проєкту «Створення агротуристичного кластеру «Сіверський Донець» за участі Тростянецької міської ОТГ Сумської області, Чугуївської міської ради Харківської області, Лиманської міської ОТГ Донецької області, Кремінської міської громади Луганської області. Цей проєкт розробляється для подання до грантових програм Європейського Союзу», — розповідає міський голова Кремінної Юрій Прокопенко.
Такими планами наразі громада живе в очікуванні закінчення карантину. За словами посадовця, попереду багато проєктів. Наприклад, в рамках угоди із НЕФКО тут планують термомодернізувати будівлю дитячого садочку та модернізувати зовнішнє освітлення 30 вулиць. На ці роботи Кремінна має отримати 220 тисяч євро грантової допомоги. Із бюджету міської ради на цей проєкт тут виділять кошти в розмірі 2 мільйони 300 тисяч гривень.
Також тут очікують субвенцію з обласного бюджету для реалізації проєкту щодо житла для переселенців. «Це проєкти соціального спрямування. Але ми розуміємо, що проєкти місцевого економічного розвитку для нас в пріоритеті», — каже Юрій Прокопенко. Саме таким є проєкт щодо Сіверського Донця.
Взагалі на 2020 рік у Кремінній планують залучити коштів Державного, обласного бюджетів та міжнародної донорської допомоги у казну громади на суму 31,8 мільйона гривень.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»