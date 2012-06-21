Питання про відновлення роботи деяких продовольчих ринків розгляне уряд на своєму черговому засіданні цієї середи. Такою інформацією поділився з Президентом Володимиром Зеленським Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-наради, присвяченої питаньням боротьби з COVID-19.
Ініціатива стала можливою завдяки розробці Міністерством охорони здоров’я та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства чітких критеріїв роботи та алгоритмів контролю, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
«Йдеться про відкриття 281 продовольчого ринку по всій території України, які зможуть функціонувати в режимі не гірше, ніж супермаркети. Тобто з дотриманням жорстких санітарних норм, порушення яких будуть суворо каратися, аж до закриття роботи ринків на певний період», – повідомив Денис Шмигаль.
Відповідні зміни щодо відновлення роботи продовольчих ринків передбачають зафіксувати 29 квітня в постанові КМУ №211.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»