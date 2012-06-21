Триметрова самка на прізвисько Монті, ймовірно, переплутала нічний перекус з рушником. Стурбована господиня привезла 18-річну вихованку в спеціалізовану лікарню для тварин в Сіднеї (Австралія). Ветеринари виявили пропажу всередині пітона за допомогою рентгена.
Плазуну дали наркоз, щоб безпечно витягти з тіла змії рушник. За допомогою ендоскопа і м'яких щипців чужорідний предмет витягли з стравоходу пітона. Як розповіли фахівці в своєму пості на Facebook, без втручання медиків пітон міг загинути.
«Операція закінчилася з щирими посмішками. Ми раді повідомити, що Монті і пляжний рушник отримали другий шанс на життя! », – додали ветеринари.
Як розповіла господиня змії, її вихованка ніколи не робила щось подібне. Але жінка зраділа, що Монті повернулася до свого старого «Я» – щасливе і вічно голодне створіння. Лікарню вони покинули того ждня у хорошому стані.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»