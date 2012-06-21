Три головні пріоритети на наступний рік для успішної реалізації мети, яка полягає у зближенні Києва з НАТО, назвав голова Представництва Альянсу в Україні Александер Вінніков.
Перший — це повноцінне використання Річної національної програми, яка слугує ключовим інструментом наближення нашої країни до НАТО і пропонує сукупний досвід та спеціальні знання союзників НАТО щодо впровадження необхідних реформ. Другим пріоритетом на 2018 рік для Києва має стати здійснення рішучих заходів з утілення зобов’язань в реформуванні сектору оборони відповідно до Стратегічного оборонного бюлетеня. «До нього належить перехід до цивільного контролю над обороною з наступного року», — нагадав Александер Вінніков. Третій виклик тісно пов’язаний з другим і полягає в ухваленні закону щодо національної безпеки, який «внесе ясність у розподіл функцій та відповідальності в секторі безпеки та оборони, а також ухвалення концепції реформи Служби безпеки України».