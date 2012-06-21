Доменна галузь почала сповільнюватися. Цю та інші її тенденції підмітили учасники щорічної конференції UADOM, присвяченої 25-річчю домену .UA.
«Ми представники вмираючої індустрії», — заявив один з учасників конференції президент холдингу Internet Invest Group Олександр Ольшанський і пояснив, що домени стають дедалі менш популярними, а зростає популярність централізованих платформ — таких, як Google або Facebook.
Цю тенденцію підтверджують і дані, надані реєстрами доменів України, Латвії та Чехії, представники яких брали участь у конференції.
На думку Олександра Ольшанського, «доменна система хоч і поступається пошуковим системам, тісно пов’язана із системою брендів, яка добре зарекомендувала себе здавна. Вона, вірогідно, не помре». За його словами, майбутнє доменів передбачити неможливо, ймовірно, що через кілька років доведеться обговорювати розподілений доменний блокчейн-реєстр.
Можливість використання блокчейну для доменів у презентації проаналізував директор компанії «Юнітрейд Про» Юрій Чалий. Він дійшов висновку, що нині потреби світової доменної системи перевищують можливості блокчейну, однак у майбутньому припускає використання цієї технології.
Обговоривши технології майбутнього, учасники конференції згадали і популярні в минулому. Директор реєстру домену .UA компанії «Хостмастер» Олег Левченко нагадав, що на час появи домену в 1992 році інтернет використовували здебільшого для передачі електронних повідомлень і файлів. Популярна нині технологія гіпертекстового протоколу з’явилася також 1992-го, а перший інтернет-браузер із графічним інтерфейсом NCSA Mosaic було створено наступного року. Ще пізніше, в 1995 році — інтернет-браузер і гіпертекст набули всесвітньої популярності.
Фахівці компанії «Хостмастер» розповіли, що технологія Anycast і протокол EPP, які вже стали фактичним стандартом у доменній сфері, було розроблено недавно — десять років тому. Порівняно з іншими інтернет-технологіями і протоколами доменна система має вигляд довгожителя.
Адміністратор домену .UA Дмитро Кохманюк закликав присутніх переосмислити значення доменних імен в сучасному світі. «Віртуальна реальність займає місце реальної й стає основною. Домени виступають як маркери вашої присутності у світі. Це слова, які допомагають нам орієнтуватися в електронному просторі», — сказав він і навів приклад, коли віртуальний об’єкт — доменне ім’я стало назвою офлайнового магазину.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»