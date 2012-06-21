Міжнародний комітет Червоного Хреста доставив в окуповані райони Донбасу чергову партію гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Повідомляється, що вчора через КПВВ «Новотроїцьке» на тимчасово окуповану територію прослідували 19 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Всього оформлено вантаж масою 232 тонни.
Нагадаємо, раніше помічник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер заявила, що в результаті військового конфлікту на сході України в 2019 році 3,5 млн людей потрібна гуманітарна допомога. Вона також нагадала, що з початку військових дій на Донбасі 1,5 млн людей виявилися переміщеними всередині країни.