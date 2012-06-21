В експозиції — світлини скіфського шолома, який археологи знайшли біля села Зрубне Шахтарського району Донецької області, і мальовничого краю поблизу міста Амвросіївки в Казенній Балці. Археологи свідчать, що на цій землі протягом багатьох тисячоліть вирувало життя й перетиналися шляхи різних цивілізацій і культур. Тож цікава знахідка — татарський мавзолей, який побудували генуезькі майстри у ХV столітті, на південно-західному схилі Мергелевої гряди.
Значну частину стендів присвячено «антирадянським виступам» і виявам незгоди серед жителів Донецької та Луганської областей. Наприклад, можна дізнатися про діяльність створеної у 1976 році Української Гельсінської групи та біографії активних членів цієї правозахисної організації, пов’язаних з Донбасом. Серед них Петро Григоренко, Микола Руденко, Василь Стус та Олекса Тихий.
Тут є й світлини гірників шахтарського руху наприкінці 1980-х років. Їхні вимоги тоді збіглися з ідеями національно-демократичних сил, а страйки стали важливим чинником розпаду радянської імперії та постання суверенної Української держави.
Як повідомляє прес-служба Луганської ОДА, інформаційно-просвітницьку виставку «Донбас»: переPROчитання образу» підготував Український інститут національної пам’яті. Це одна зі спроб історико-культурного переосмислення негативного медійного образу Донбасу, який став важливою складовою російської агресії проти України. Виставка покликана популяризувати історію нашого краю і сприяти зміцненню національної єдності, утвердженню патріотизму, відновленню і збереженню національної пам’яті.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»