Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Із Франції до Краматорська на Донеччині прибув гуманітарний вантаж медичного призначення на загальну суму понад 2 мільйони гривень. Допомога до прифронтового краю надійшла у рамках стратегічної гуманітарної ініціативи Командуючого Об’єднаних сил «Допомога Схід» – проекту, що об’єднав для допомоги мешканцям Донбасу військових, військово-цивільні адміністрації на території краю, гуманітарні, волонтерські та благодійні організації.
Отож після розподілу всі ортези, медичні меблі та апаратура, медичний одяг, засоби гігієни для хворих тощо відправлять до військових та цивільних медичних закладів Донецької і Луганської областей. А оскільки одним із пріоритетних напрямків цієї гуманітарної ініціативи залишається надання допомоги соціально незахищеним людям, дітям та інвалідам, частину вантажу медичного призначення відвезуть до Краматорського будинку дитини «Антошка» та місцевого пологового відділення.
Завдяки спільних зусиллям та участі міжнародних партнерів досі для медичних та геріатричних закладів, будинків інвалідів Донецької і Луганської областей вдалося отримати і передати медичне обладнання, меблі, інвалідні візки на суму понад 4 мільйони гривень.