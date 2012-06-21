Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Підприємець з Маріуполя Роман Кругляков, який переміг у обласному конкурсі для сприяння та розвитку місцевого підприємництва і бізнесу «Донецький куркуль», планує створити власне підприємство для виготовлення фруктових і овочевих екологічних чіпсів. На згаданому конкурсі чоловік успішно захистив свій проект під назвою «Донекопродукт», що передбачає виробництво продуктів здорового харчування.
У ході реалізації планів підприємець розпочне працювати за двома напрямками: виготовлення фруктових екочіпсів, нарізаних слайдами, із абрикосів, яблук, груш, слив, апельсинів і лимонів та виробництво варених овочів у вакуумній упаковці. За словами Романа, згадані овочі та фрукти він буде закупляти у місцевих виробників в селах, а потім пропонуватиме споживачам смачну продукцію у вже переробленому і готовому вигляді.
«Це буде натуральний продукт без консервантів, емульгаторів, глюконату натрію та інших хімічних добавок», – запевняє він.
На налагодження свого виробництва «Донецький куркуль», як передбачено умовами конкурсу, отримає грант у розмірі 324 тисячі гривень з обласного та місцевого бюджетів, а ще дещо додасть із власних заощаджень. На ці кошти він насамперед закупить необхідне сучасне обладнання, для обслуговування якого планує працевлаштувати на підприємстві трьох робітників. Запуск виробництва продукції здорового харчування із фруктів та овочів свіжого врожаю запланований вже у жовтні нинішнього року. Причому, орієнтуючись насамперед на вітчизняний ринок, у перспективі маріупольський підприємець вже почав примірятися до особливостей експорту. Тобто має намір сертифікувати свою продукцію у відповідності з нормами Євросоюзу, аби у майбутньому продавати її у країнах Європи.