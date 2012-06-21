Напрацювання чіткого плану дій щодо запуску Фонду енергоефективності, створення Координаційної ради донорів з реформи енергоефективності та наступний фінансовий транш від ЄС у 54 мільйони євро. Саме такими були результати першого засідання ради донорів за участі віце-прем’єр-міністра — міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка, заступника генерального директора Генерального директорату з питань політики сусідства та переговорів з розширення Європейської комісії Катаріни Матернової, регіонального директора IFC в Україні, Білорусі і Молдові Джейсона Пеллмара, а також представників UNDP, GIZ, EBRD, World Bank, NEFCO, Energy Community Secretariat.
«Ми вже понад два роки працюємо з нашими європейськими партнерами — Європейським Союзом, Німеччиною, IFC — зі створення Фонду енергоефективності. Він — частина імплементації ключових законів з енергоефективності. Вже стартував конкурс на обрання незалежних членів Наглядової ради фонду, і 14 листопада буде сформовано весь її склад. Підготовлено перші енергетичні сертифікати будівель. Розпочато атестацію енергоаудиторів. З 14 вишами України стартувала програма з навчання енергоаудиторів. Наша мета — енергоефективна і енергонезалежна Україна», — зазначив Геннадій Зубко.
Забезпечено також фінансування Фонду енергоефективності з держбюджету. Ухвалено постанову КМУ про збільшення статутного капіталу фонду до 1,6 мільярда гривень, що також враховано в проекті Держбюджету на 2019 рік, повідомляє служба віце-прем’єр-міністра.
За словами Катаріни Матернової, ЄС, уряд України та IFC зробили надважливу для України справу — створили Фонд енергоефективності, який не лише допоможе термомодернізувати житловий фонд і досягти енергетичної безпеки, а й створить ринок нових професій. «Європейський Союз готовий надати другий транш фінансової допомоги обсягом 54 мільйони євро на підтримку Фонду енергоефективності України. Щойно буде підписано відповідну угоду, кошти надійдуть до Мультидонорського фонду», — наголосила вона.
Геннадій Зубко підкреслив, що головна умова роботи Фонду енергоефективності — його прозорість. «За прикладом ефективної роботи Ради донорів з децентралізації ми створюємо Координаційну раду донорів з реформи енергоефективності, яка чітко визначає, хто і яким напрямом опікуватиметься. IFC і World Bank — процедури і програмне забезпечення Фонду ЕЕ; ЄС і уряд Німеччини — основні донори Мультидонорського фонду, який співфінансуватиме заходи з модернізації; GIZ — підготовка енергоаудиторів; UNDP та IFC — допомога в створенні ОСББ і робота в регіонах з підтримки управителів; ЄІБ, EBRD і World Bank — модернізація комунальних підприємств. Для нас дуже важлива співпраця з міжнародними партнерами в питаннях підготовки енергоаудиторів і підвищення їхньої кваліфікації та компетенції; створення співвласників ОСББ і підготовка управителів для цього ринку; створення ринку енергоаудиторів і величезного кластера — ринку будівельних конструкцій і оздоблювальних матеріалів. Акценти розставлено, роботи дуже багато», — резюмував Геннадій Зубко.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»