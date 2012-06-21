Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Цими днями Суми відзначилися одним із корисних, благородних і потрібних рекордів: тут зафіксовано найбільшу кількість донацій на тисячу населення, про що відповідний сертифікат одержав мер обласного центру Олександр Лисенко.
За словами керівника Національного Реєстру Рекордів України Лани Вєтрової, Суми – унікальне місто з величезним донорським потенціалом, який активно використовується впродовж кількох останніх років.
Зокрема, якщо, за даними Міністерства охорони здоров’я, середній показник по Україні становить 14 донацій на тисячу населення, то в Сумах 190. Це, до речі, вдвічі більше, ніж у США, і в кілька разів перевищує показники багатьох країн Європи і світу.
Як розповіла директор Сумського обласного центру служби крові Наталія Трофименко, на кінець минулого року в центрі було зареєстровано 45162 донори, що майже вдвічі більше порівняно з 2015-им роком. З них 90 відсотків – штатні здавачі крові, середній вік яких 25 років.
Окрім високого рівня свідомості громадян, важливе значення має тісна співпраця обласної і міської влади, бізнесу тощо, завдяки чому напрацьовано єдину в Україні європейську модель донорства.
Саме її особливості були в центрі уваги учасників «круглого столу», що відбувся в Сумах. Йшлося про поширення сумського досвіду на інші міста та регіони України, активізацію донорського руху, який сьогодні особливо актуальний.