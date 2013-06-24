Уряд запроваджує щомісячні доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах енергетичних компаній. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Ідеться про фахівців, які в мороз виїжджають на місця влучань, відновлюють постачання тепла, електроенергії, води і газу.

«Наші енергетики працюють у надзвичайно складних умовах під обстрілами, в сильні морози вдень і вночі. Саме завдяки їхній роботі життя держави триває навіть після наймасованіших ворожих обстрілів, а в домівки українців знову повертаються світло і тепло. Це робота на межі людських можливостей і часто з ризиком для життя у всій державі. Обов’язок уряду — підтримати сміливих і професійних людей, які виконують цю титанічну працю», — наголосила Прем’єр-міністр.

Очільниця уряду доручила Міністерству енергетики спільно з Міністерством фінансів внести на розгляд Кабміну відповідне рішення.

«Це наш обов’язок — постійно дякувати людям, які продовжують працювати і відновлювати знищені об’єкти в рекордні строки попри морози та обстріли», — цитує Юлію Свириденко Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.