Щорічна акція закарпатських лісівників «Нагодуй птахів узимку» розпочалася в держлісгоспі «Ужгородський». Директор разом із кількома працівниками прийшов у гості до гуртківців Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру. Разом з юними захисниками природи виготовляли годівнички для пернатих, для чого принесли виготовлених для збирання 50 комплектів.
«Маємо на меті не лише допомогти птахам пережити зимові холоди і нестачу їжі, а й сприяти формуванню активної життєвої позиції дітей, вчити їх розуміти і любити природу», — сказав директор держпідприємства Василь Кий.
Лісівники привезли складові годівничок — вирізані за розмірами дощечки, щоб дати змогу дітям самостійно збивати їх, доводячи до готовності. Під час виготовлення лісівники пояснювали дітлахам, як і чим підгодовувати пташок.
Після завершення роботи кожен школяр мав змогу взяти годівничку із собою, щоб на власному городі або поблизу будинку встановити її й покласти корм.
«Наші діти живуть у гармонії з природою, — сказав директор еколого-натуралістичного центру Олександр Геревич. — Наш просвітницький заклад уже багато років співпрацює із закарпатськими лісівниками, і бачимо, що від такого тісного спілкування підростаюче покоління отримує велику користь».
Надалі лісівники проведуть такі зустрічі, щоб ознайомити дітей із правилами підгодівлі птахів і в інших районах Закарпаття.