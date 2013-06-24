Посівна в Україні проходить в умовах коливання цін на ресурси та безпекові виклики, особливо у прифронтових регіонах. Держава забезпечує комплексну підтримку аграріїв — від доступного фінансування до безкоштовного розмінування сільськогосподарських земель. Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля, сільського господарства Тарас Висоцький в ефірі одного з телеканалів. За його словами, особливу увагу держава приділяє аграріям у прифронтових регіонах, де безпекова ситуація залишається складною. Для роботи на полях застосовують додаткові інструменти безпеки, зокрема засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та інші технології.

«На всіх прифронтових територіях максимально співпрацюють органи місцевої влади та військові для захисту фермерів. Життя фермерів і працівників — головний пріоритет. Якщо безпекові умови критичні, такі поля тимчасово не засівають», — наголосив заступник міністра.

Окремий напрям підтримки — гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель. Держава повністю компенсує його вартість для аграріїв.

Цього року започатковано програму повноцінного агрострахування: у держбюджеті вперше передбачено 60 млн грн на компенсацію частини страхових премій — до 60% для прифронтових громад і до 45% — для інших регіонів.

Крім того, додатково для малих фермерів, які обробляють до 500 гектарів, діє механізм державних гарантій через Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, що спрощує доступ до фінансових ресурсів.

Загалом посівна кампанія розпочалася вчасно, а стан озимих культур переважно задовільний. Запаси вологи в ґрунті залишаються оптимальними, що створює передумови для стабільного проведення польових робіт, повідомляє Мінекономіки.