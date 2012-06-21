Фахівці департаменту соціального захисту населення Запорізької ОДА спільно з обласним центом соціальної та психологічної допомоги, центром гендерної освіти на базі факультету Запорізького національного університету провели традиційний щорічний захід, спрямований на протидію торгівлі людьми, участь в якому взяли понад 100 студентів навчальних закладів.
Європейський день боротьби з торгівлею людьми як акція консолідації зусиль з підвищення рівня обізнаності, небайдужості громадськості до цього явища започатковано у жовтні 2007 року з ініціативи Європейського парламенту. За даними фахівців департаменту, в області діє відповідна комплексна обласна програма, що забезпечує оперативне інформування людей, сприяє ознайомленню з можливістю захисту від злочинних зазіхань, а також отриманню допомоги ззовні. Триває надання безкоштовної психологічної, юридичної, медичної та інших видів допомоги. У разі встановлення статусу особі, постраждалій від торгівлі людьми, органи соціального захисту населення здійснюють виплату одноразової матеріальної допомоги обсягом три прожиткових мінімуми. До речі, протягом останніх трьох років у Запорізькій області виявлено дев’ять потерпілих від торгівлі людьми, зокрема шестеро — у 2017 рому.
Під час заходу учасники переглянули фільм «Життя на продаж», після чого провели широке обговорення основних причин та ризиків потрапляння чоловіків, жінок і дітей у небезпечні ситуації. Гендерний ресурсний освітній центр при Запорізькому національному університеті презентував соціальний ролик «Небезпеку видно не одразу».