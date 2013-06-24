МВС розробило офіційний сервіс екстреної допомоги, який може працювати навіть без мобільного зв’язку, повідомив міністр внутрішніх справ країни Ігор Клименко. У критичній ситуації ви телефонуєте через додаток — і оператор 112 сам оцінює ситуацію та спрямовує на місце рятувальників, поліцію, медиків та/або газову службу.

Перед початком користування слід обов’язково авторизуватися. Застосунок 112 може бути особливо корисним: у підвалі чи укритті, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу; в районах зі слабким або нестабільним покриттям; під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж.

«Ми будемо розширювати функціональність 112. Серед наступних кроків — опція виклику жестовою мовою, щоб сервіс був максимально доступним для всіх користувачів. 112 — це можливість отримати допомогу за будь-яких умов, навіть коли інші канали зв’язку недоступні», — зауважив міністр.

Усі персональні дані захищено. Застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки. Дані використовують тільки для обробки екстрених викликів, повідомляє МВС.