Міністерство охорони здоров’я України оновило перелік закладів охорони здоров’я, які надають медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу звільненим із полону військовослужбовцям, поліцейським, особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, а також цивільним особам. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

МОЗ спільно з департаментами охорони здоров’я ОВА та Командуванням Медичних сил ЗСУ провели селекторну нараду з керівниками визначених медзакладів та узгодили порядок дій під час надання допомоги звільненим із полону.

Відтепер заклади охорони здоров’я, які надаватимуть допомогу звільненим із полону українцям та українкам, поділили на два рівні:

перший рівень – проведення реінтеграційних заходів із наданням медичної та психологічної допомоги;

другий рівень – надання реабілітаційної та психологічної допомоги.

На першому рівні працюватимуть 25 закладів охорони здоров’я по всій Україні, а на другому – 41 заклад із реабілітаційної та 25 закладів із психосоціальної та психіатричної допомоги.

Який тепер порядок надання допомоги звільненим із полону?

Одразу ж після звільнення з полону людину приймають у визначеному закладі охорони здоров’я – там відбувається первинний медичний огляд.

У випадку, коли пацієнт перебуває у критичному стані, він залишається у закладі до стабілізації стану. Якщо такої загрози життю немає, людину направляють у один із визначених наказом закладів охорони здоров’я або – якщо це захисники чи захисниці – вони можуть потрапити в центр реінтеграції.

Далі відбувається комплексне обстеження для визначення індивідуального плану лікування та реабілітації. У цей процес залучають лікарів різних спеціальностей, психологів, а у разі потреби – фахівців із соціальної підтримки. Завершується цей етап фінальним оглядом комісії лікарів, яка узгоджує подальший маршрут допомоги.

По тому лікуючий лікар надає письмові рекомендації, що стосуються:

реабілітаційної допомоги;

психологічної допомоги;

амбулаторного лікування;

соціальних послуг.

Також є можливість скористатися правом на санаторно-курортне лікування тривалістю 18 календарних днів. Якщо пацієнт вирішить оздоровлюватися самостійно, держава компенсує витрати в межах середньої вартості путівки – це 16 тисяч 416 грн.

Для військовослужбовців обов’язковим є проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). На підставі її висновків приймають рішення про повернення до військової частини або продовження лікування та реабілітації.

Загалом наданням допомоги звільненим із полону займатимуться аж 80 закладів у 22 регіонах України (окрім Донецької, Луганської та Херсонської областей). Усі працівники цих закладів обов’язково мають пройти дистанційний курс «Особливості ведення пацієнтів, які пережили полон, піддавались тортурам та сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом (СНПК)».

Це навчання доступне для всіх охочих медичних працівників. Його можна знайти на сайті Академії НСЗУ: academy.nszu.gov.ua.

Нині на курс зареєструвалися майже 10 тисяч слухачів, із яких більш як 7 тисяч вже отримали сертифікати.