Демобілізовані учасники антитерористичної операції, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, ветерани і діти війни — всього 65 осіб з різних районів Харківщини, хворих на катаракту, готуються до операцій, які їм зроблять за кошти обласного бюджету. На це у 2017 році з бюджету області передбачено 350 тисяч гривень.
Оперативне лікування проводитимуть на базі офтальмологічного відділення комунального закладу охорони здоров’я «Обласна клінічна лікарня — Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». Для забезпечення повноцінного офтальмологічного обстеження хворих у відділенні КЗОЗ є найсучасніше діагностичне обладнання, яке дає змогу забезпечити точний розрахунок оптичної сили штучних кришталиків і передбачити можливі ускладнення. На базі лікарні функціонує сучасний офтальмологічний діагностичний центр. Доставку хворих на лікування і повернення до місця проживання здійснюватимуть за сприяння районних державних адміністрацій спеціальним транспортом у супроводі медичних працівників.
Як повідомили в управлінні охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації, вже закуплено необхідні витратні матеріали, зокрема штучні кришталики виробництва компанії Bausch&Lomb Inc, США.
«Лікування катаракти проводять тільки хірургічним методом шляхом використання складних мікрохірургічних ультразвукових приладів, які застосовують тільки одноразові інструменти, витратні матеріали. Імплантують здебільшого гнучкі штучні кришталики. Тож забезпечення хворих вкрай важливе для проведення лікування на сучасному рівні», — розповіли в управлінні.