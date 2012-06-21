Перелік причин тимчасової непрацездатності, за якими Фонд соціального страхування компенсує втрачений заробіток, доповнено ізоляцією від COVID-19, повідомляє пресслужба Фонду соціального страхування.
За відповідними лікарняними листками Фонд соціального страхування здійснить компенсацію 50% втраченого заробітку, незалежно від тривалості страхового стажу, починаючи з шостого дня непрацездатності (перші 5 днів фінансує роботодавець).
Видачу лікарняних листків, які є виключною підставою для нарахування зазначених виплат від Фонду, нині унормовано, нагадує пресслужба. МОЗ спільно із ФССУ проведено селекторну нараду з департаментами (управлінням) охорони здоров’я обласних (міських) держадміністрацій щодо оформлення таких документів.
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