Щорічно в каналізацію Швейцарії потрапляє ювелірних виробів і прикрас на майже три мільйони доларів.
Про це йдеться в повідомленні Швейцарського федерального інституту водних наук і технологій (Eawag), повідомляє ukurier.gov.ua, з посиланням на іноземні ЗМІ.
Фахівці інститут встановили, що в каналізаційну систему країни щорічно потрапляє майже 400 кілограм золота і майже три тонни срібла, а також інші дорогоцінні елементи, такі як гадоліній (1,070 кг), неодім (1500 кг) ітербій (150 кг).
Незважаючи на виявлену величезну кількість золота та срібла, дослідники вважають, що відновити матеріали від осаду стічних вод є «економічно невигідним», за винятком окремих випадків.
Дослідники Eawag перевірили 64 установки очищення води на території країни і прийшли до висновку, що метали, виявлені в швейцарських каналізаційних каналах, не представляють небезпеки для навколишнього середовища.
Наявність металів у стічних водах відома протягом багатьох років. У 2015 році дослідники знайшли золота на майже 13 мільйонів доларів в американських стічних водах. Відповідно до дослідження 2002 року, вчені встановили, що сліди ртуті в стічних водах у Стокгольмі, Швеція, було отримано із суміші, яка використовується для заповнення порожнин зубів, а сліди свинцю виявлено з автомобілів, повідомляє ScienceAlert.